FROM NOSE TO TAIL

Im AELIUM dreht sich an diesen Abenden alles rund ums Iberico Schwein. In 5 Gängen verarbeitet Küchchef Christoph Vogler Alles, was die eichelgefütterte Sau aus Spanien so her gibt. Unkompliziert in die Tischmitte eingestellt, werden die Gericht von heimischen und internationalen Weinen aus Großflaschen begleitet.

​

Restaurant AELIUM

Fuhrmannsgasse 1, 3100 St. Pölten

Beginn 18.30 Uhr

​

99,- Euro / Menü inklusive Weinbegleitung

Reservierung erforderlich